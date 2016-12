DO DIÁRIO DE SP



Quem trabalhou com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2014 e recebeu até dois salários-mínimos tem direito a uma ajudinha financeira neste fim de ano.

O abono do PIS/Pasep 2014 ainda está disponível para 350 mil beneficiários no estado de São Paulo. Mas corra. O prazo termina na próxima quinta-feira. É preciso ir em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para retirar o valor, em torno de um salário-mínimo (R$ 880).

Segundo o Ministério do Trabalho, um levantamento por regiões e estados mostra que, de 1,2 milhão de trabalhadores que não fizeram o saque no prazo inicial, São Paulo tem o maior número de retiradas ainda pendentes. São 353.054 trabalhadores, de um total de 395.188 com direito ao abono de 2014. Apenas 42.134 deles retiraram o valor.

Ainda de acordo com a pasta, até o último dia 20, faltavam 917.075 saques do abono de 2014. São R$ 802 milhões disponíveis, considerando o valor médio de saque individual, de R$ 874,84. “Num cenário de dificuldades e restrições, esse abono salarial poderá ser alento para muitos chefes de família em todo o país”, afirmou Márcio Borges, coordenador-geral do seguro-desemprego, abono salarial e identificação profissional do Ministério do Trabalho.

Os beneficiários que possuem Cartão Cidadão com senha podem fazer o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e em lotéricas até na sexta-feira, quando as agências estarão fechadas.

A data limite para retirar o benefício havia acabado em 30 de junho. No entanto, o governo decidiu prorrogar o prazo para movimentar a economia e, agora, o trabalhador deve correr para não ficar sem o dinheiro. Se não fizer a retirada, o valor será encaminhado ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Para receber o abono, o beneficiário precisa também estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter seus dados informados corretamente pelo empregado na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

VOLUME TOTAL

O ministério ainda informou que, apesar do baixo índice de saques no país durante a extensão do prazo, o volume total de saques está dentro da média. “Historicamente, o percentual de abonos não sacados oscila de 4% a 5%. No total de abono salarial de 2014, o Ministério do Trabalho chegou a quase 95% de saques, de um total de 23,5 milhões de trabalhadores identificados com direito ao benefício”, concluiu nota da pasta.

Benefício de 2015 tem novas regras para cálculo do valor

Desde o dia 28, começou a ser pago o abono salarial do ano-base 2015. Quem nasceu de julho a dezembro, tem o direito ao benefício ainda este ano e os nascidos entre janeiro e junho, recebem no primeiro trimestre do ano que vem. Segundo o Ministério do Trabalho, o recurso ficará à disposição até 30 de junho de 2017. A estimativa da pasta é que sejam destinados R$ 14,8 bilhões, para 22,3 milhões de trabalhadores.

Para esse novo calendário, também estão valendo as novas regras de pagamento definidas pela nova lei, de junho de 2015. A principal mudança está no cálculo do valor do abono, que será proporcional aos meses trabalhados durante o ano-base. Ou seja, quem exerceu atividade remunera em carteira durante apenas um mês, receberá o equivalente a 1/12 do salário-mínimo, e assim sucessivamente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será contada como mês integral.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94723/abono-do-pis-pode-ser-sacado-ate-quinta-feira