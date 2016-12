DO DIÁRIO DE SP



Segundo o advogado Sérgio Salvador, os problemas mais comuns que impactam no benefício são erros de cálculo, aplicação de um fator previdenciário indevido, períodos não incluídos como tempo militar e trabalho rural, e a falta de inclusão de valores não recolhidos pela empresa.

Também pode mudar o valor do benefício mensal a falta de conversão de períodos de trabalho em atividade especial, o que geraria acréscimo de tempo de contribuição. Os homens ganham um bônus de 40% no período de pagamentos e a mulher, 20%. Isso quer dizer que se o segurado trabalhou 10 anos em atividade insalubre, ele tem 14 anos de recolhimento.

Conforme a lei, o prazo decadencial, como também é conhecida essa regra, começa a contar do dia 1 do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Ou seja, se o segurado pediu a aposentadoria em janeiro de 2007, mas o primeiro pagamento só ocorreu em fevereiro daquele ano, ele tem até março de 2017 para pedir o benefício.

Salvador explica que o beneficiário pode brigar pela revisão diretamente na Justiça Federal. “Não precisa ir ao INSS primeiro. Pode ir direto na Justiça.”

De acordo com o advogado João Badari, quanto antes o segurado procurar um especialista para corrigir o erro, melhor. “O segurado tem dez anos para procurar o INSS ou a Justiça. Se passar deste prazo, fica mais difícil conseguir uma revisão, mas não quer dizer que ele não tenha direito”, explicou.

Em alguns casos, como a revisão do teto, não há prazo decadencial. Essa readequação pode ser devida aos segurados que se aposentaram entre 1988 e 2003 e tiveram seu benefício limitado ao teto previdenciário da época.

Badari destaca ainda que quando o segurado entra com uma ação trabalhista, seja para garantir gratificações, horas extras ou a conversão do período especial, por exemplo, o prazo de dez anos só começa a contar a partir da decisão final do processo trabalhista.

Isso quer dizer que se o segurado se aposentou e entrou com uma ação contra a empresa para reconhecer um direito que aumenta a sua remuneração e esse processo demorou mais de dez anos para ser julgado, o prazo para ele pedir a revisão da aposentadoria e incluir os valores conquistados na Justiça só começará a contar a partir da decisão final do juiz.

