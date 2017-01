DO DIÁRIO DE SP



Pela primeira vez desde que a política de reajuste do salário-mínimo foi implantada, em 2011, os aposentados que ganham mais do que o piso nacional devem ter um aumento no benefício superior a aqueles que recebem apenas o piso.

Isso vai ocorrer porque o cálculo que elevou o mínimo de R$ 880 para R$ 937 é menor que a inflação projetada para esse ano.

Segundo o Ministério do Planejamento, foi aplicado um resíduo redutor de R$ 2,29 no cálculo do piso esse ano, resultado de uma diferença do cálculo do salário dado no ano anterior. Com isso, o reajuste ficou em 6,47%. Já o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de acordo com a projeção do Ministério da Fazenda, é de 6,74%.

Esse é o índice previsto na Lei Orçamentária Anual a ser aplicado nas aposentadorias maiores do que o piso. A inflação oficial será divulgada em 11 de janeiro pelo IBGE.

De acordo com o presidente do Sindinap (Sindicato Nacional dos Aposentados), Carlos Ortiz, o provável aumento maior para os aposentados que ganham mais do que R$ 880 hoje não deve ser comemorado, já que reflete, além do baixo crescimento do país, uma política errada de compensações.

“Eu nunca vi isso de compensar o reajuste do outro ano tirando desse. É muito cruel com o aposentado que ganha o piso e também com o trabalhador”, avaliou.

Entenda/ De acordo com a Política de Valorização do salário-mínimo, o piso nacional é calculado pela projeção do INPC do ano anterior mais o PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Se o PIB for negativo, o salário passa a ser calculado apenas pela inflação.

No caso do mínimo de 2017, o PIB não entrou na conta, já que fechou 2015 em queda de 3,8% e ainda teve o redutor citado.

O professor de economia do Mackenzie, Agostinho Pascalicchio, explica que a valorização do mínimo e dos aposentados com ganhos superiores a ele (portanto mais do que R$ 880) refletem bem o momento econômico do país.

“Quem ganha menos é mais afetado pela reposição da inflação, ainda mais com um fator redutor, como houve dessa vez. Quem ganha mais terá uma valorização um pouco maior, mesmo sendo muito complicado, já que a reposição de renda feita pela inflação não dá ganho real nenhum”, criticou.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94767/reajuste-prejudica-aposentados-que-ganham-piso