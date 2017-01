DO DIÁRIO DE SP



A novela do pente-fino do INSS está longe de acabar. Depois de perder a validade em 4 de novembro, a medida provisória que deu início às revisões dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e garantia o pagamento de R$ 60 por atendimento extra a médicos peritos, “virou” projeto de lei, e está parado na Câmara.

Com isso as perícias que estavam agendadas para o fim de novembro foram remarcadas para janeiro e terão de ser reagendadas novamente. A data depende da aprovação do PL, mas com o Congresso em recesso, ele ficará engavetado. Os parlamentares voltam a trabalhar no início de fevereiro.

Agora a história ganha um novo capítulo: o presidente do INSS, Leonardo Gadelha, informou que órgãos do governo vão propor ao presidente Michel Temer a edição de uma nova medida provisória para retomar as revisões este ano.

“A medida provisória caducou, tivemos que interromper a operação e foi proposto um projeto de lei em regime de urgência mas, em função da grande quantidade de matérias importantes no Congresso, essa medida não foi votada antes do recesso legislativo”, disse.

“Estamos sugerindo – tanto o Ministério do Desenvolvimento Social, ao qual o INSS está vinculado, quanto o Ministério do Planejamento, que está conduzindo toda essa discussão – ao presidente da República uma nova medida provisória no início de 2017. Se isso vier a acontecer, se o presidente bater o martelo nesse sentido, vamos retomar a revisão”, afirmou.

A revisão começou em setembro e a expectativa do governo era atingir cerca de 1,6 milhão de segurados. Deste total, 530 mil são beneficiários de auxílio-doença e 1,1 milhão de aposentadorias por invalidez.

O segurado pode acompanhar a remarcação pelo www.previdencia.gov.br. Quem não comparecer no dia marcado terá o benefício suspenso. O segurado tem cinco dias para marcar atendimento pela central 135 a partir do recebimento da carta de convocação.

O PL, assim como a reforma da Previdência em tramitação no Congresso, não é consenso na Casa. O deputado Bohn Gass (PT-RS) chamou o texto de “perverso, cruel e desumano”. Para ele, o governo “usou situações localizadas, como fraudes e outros casos que poderiam ser resolvidos administrativamente, para retirar direitos previdenciários dos trabalhadores”.

Mesmo tom de crítica foi feito pelo deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), que lembrou o fato de o PL, em sua avaliação, estar sendo utilizado como pretexto para que o governo, com o argumento de combater fraudes, tente cortar benefícios, “numa forma de promover medidas de economia apenas punindo os trabalhadores”.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94780/inss-pede-para-governo-retomar-as-revisoes