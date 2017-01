O Banco Central registrou lucro de R$ 75,6 bilhões em 2016 com as operações de intervenção no câmbio, conhecidas como contratos de "swaps", que equivalem à compra ou venda de moeda estrangeira no mercado futuro.



Em 2015, o BC teve prejuízo de US$ 89,6 bilhões com essas operações - naquele ano, houve valorização do dólar em relação ao real.