Essa fuga de recursos da poupança está relacionada principalmente à crise econômica e à inflação. Com a crise, e o consequente aumento do desemprego , muitas famílias precisam usar o dinheiro mantido na poupança para cobrir suas despesas. Já a inflação, que apenas entre janeiro e novembro de 2016 acumulou alta de 5,97% , reduz o rendimento das cadernetas.

Dezembro e estoque

Apesar do resultado negativo no ano, no mês de dezembro houve mais depósitos do que saques da poupança. Foi o segundo mês seguido em que isso ocorreu. Desde o final de 2014 que a poupança não registrava dois meses seguidos de resultado positivo.