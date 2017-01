DO G1



O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de importação à Toyota se a companhia levar adiante seus planos de construir uma fábrica no México para exportar carros para o mercado americano.

Assim como ele fez com a General Motors, há 2 dias, Trump usou o Twitter para divulgar a ameaça.

"A Toyota Motor disse que construirá uma nova fábrica em Baja, México, para fabricar carros Corolla para os EUA. SEM CHANCE! Construa uma fábrica nos EUA ou pague uma tarifa de importação", escreveu nesta quinta-feira (5).

Em novembro, a Toyota comemorou a instalação de uma fábrica de US$ 1 bilhão em Guanajuato, no centro do México - não em Baja, na fronteira da Califórnia, como apontou Trump. Lá a montadora japonesa planeja produzir o Corolla a partir de 2019, empregando 2.000 trabalhadores.

Um porta-voz da Toyota disse que a empresa pretende responder ao tuíte de Trump.

Há 2 dias, o futuro presidente criticou a General Motors por vender os EUA o Chevrolet Cruze fabricado no México e também ameaço cobrar o imposto de importação.

Atualmente, os dois países mantêm um acordo de livre comércio e diversas montadoras mantém fábricas em território mexicano para abastecer os mercados americano e canadense, além de exportarem para outros países, como o Brasil.

Com um "boom" de fábricas, em 2014 o México recuperou o posto de maior produtor de veículos da América Latina, que pertencia ao Brasil desde 2002.

Ford cancela plano

Na última terça (3), a Ford anunciou o cancelamento dos planos de construir mais uma fábrica no México após ameaças de Trump. A montadora, no entanto, disse que não desistiu dos planos por causa do presidente eleito, mas para dar um "voto de confiança" à economia americana.

A empresa disse que investirá US$ 700 milhões em Flat Rock, no estado de Michigan, para a produção de veículos autônomos e elétricos, e criará 700 postos de trabalho diretos.

Um dia depois desse anúncio, Trump tuitou: "Obrigado, Ford, por desistir do plano de uma nova fábrica no México e criar 700 novos empregos nos EUA. Isso é só o começo -muito mais virá a seguir". A posse de Trump será no próximo dia 20.

Fonte http://g1.globo.com/carros/noticia/2017/01/apos-ford-desistir-trump-ameaca-toyota-por-fabrica-no-mexico.html