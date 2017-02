Washington está aplicando políticas “protecionistas” e violando as normas da Organização Mundial de Comércio (OMC), informaram neste sábado autoridades chinesas à imprensa oficial, depois que os Estados Unidos impuseram tarifas sobre parte do aço procedente do país asiático.

O Departamento de Comércio dos EUA impôs na quinta-feira tarifas de entre 63% e 190% a alguns exportadores de aço chineses, acusados de vender seus produtos abaixo do preço de custo ou de receber subsídios pelo governo.

“Os Estados Unidos violaram as normas da Organização Mundial de Comércio, indicando abundantes evidências proporcionadas pelas companhias chinesas e as trataram de maneira injusta só porque são empresas estatais”, disse Wang Hejun, do ministério chinês de Comércio, citado pela agência oficial Xinhua.

“A principal causa dos desafios do setor de aço é o fraco crescimento da economia mundial e a queda da demanda, que precisa de uma cooperação global, e não de protecionismo”, acrescentou.

A medida dos Estados Unidos é parecida à da União Europeia (UE), que no mês passado anunciou tarifas de entre 30,7% e 64,9% a alguns produtores de aço chineses para proteger os produtores europeus.

Fonte http://www.istoedinheiro.com.br/china-acusa-a-eua-de-violarem-normas-da-omc/?utm_source=terra&utm_medium=home&utm_campaign=parceiro