No acumulado do ano, o índice ficou em 0,96%, o menor para o 1º trimestre desde o início do Plano Real e bem menor que os 2,62% registrados no mesmo período de 2016. Em 1994, a inflação ficou em 182,96% no período, e passou a 4,33% no ano seguinte, segundo o IBGE.

No acumulado dos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,57%, ficando mais próximo da meta de inflação do Banco Central, de 4,5%, e menor que os 4,76% dos 12 meses imediatamente anteriores . Em março de 2016, o IPCA foi de 0,43%.

“Esse primeiro trimestre do ano mostra, claramente, um efeito demanda. A renda do brasileiro está diminuindo, o desemprego está aumentado, e isso se reflete instantaneamente sobre o comércio, sobre os preços e dificuldades de vários agentes econômicos até de repassar alguns custos que estejam represados”, diz Eulina Nunes, coordenadora de Índices de Preços do IBGE.

Principais impactos na inflação

O maior impacto veio da energia elétrica, que teve alta de 4,43% no mês passado. De acordo com o IBGE, o resultado "reflete a cobrança da bandeira tarifária amarela no valor de R$ 2,00 a cada 100 kwh consumidos, aliada a aumentos ou reduções nas parcelas do PIS/COFINS, dependendo da região pesquisada".

Além da alta na conta de luz, o aumento de 1,13% no preço do botijão de gás elevou as despesas com habitação em 1,18% no mês.

O grupo alimentação e bebidas mostrou aceleração para 0,34% em março, ao passo que, em fevereiro, havia apresentado queda de 0,45%. Em março do ano passado, o grupo acumulava alta de 4,65% nos últimos 12 meses. Em março deste ano, o índice foi de 0,24% na mesma base de comparação, segundo o IBGE.

Produtos importantes na mesa do consumidor, como o leite longa vida (2,60%), o café moído (1,89%) e o pão francês (0,91%), ficaram mais caros de fevereiro para março.

Os que ficaram mais caros, na ordem, foram tomate (14,47%), açaí (8,47%), cenoura (6,83%), ovos (5,86%) e batata inglesa (5,08%) - veja mais na lista abaixo.

Já os feijões, que foram os vilões da inflação no grupo da alimentação e bebidas no ano passado, ficaram novamente mais baratos de um mês para o outro. O preço do feijão preto caiu 9,11%, o do carioca, 5,59%, e o mulatinho, 4,5%. Em fevereiro, o feijão carioca já havia ficado 14,22% mais barato, e o preto, 9,22%.