Agências da Caixa Econômica Federal registraram filas neste sábado (8) na segunda rodada de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) . Os valores podem ser sacados para os nascidos em março, abril e maio.

As agências funcionaram das 9h às 15h e, na próxima segunda (10), terça (11) e quarta-feira (12), vão abrir às 8h, duas horas mais cedo na maior parte das cidades, também com o objetivo de ajudar os titulares de contas inativas do FGTS no processo de saques dos valores.