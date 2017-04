As taxas médias de juros das operações de crédito caíram em março deste ano em relação aos valores praticados no mês anterior, na quarta redução consecutiva de taxas. As informações são de pesquisa divulgada nesta quinta-feira (13) da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), que contempla seis linhas de crédito para pessoa física e três para pessoa jurídica.