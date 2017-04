As tarifas postais dos Correios serão reajustadas em 7,49% para serviços nacionais e internacionais, conforme portaria assinada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, publicada no "Diário Oficial da União" desta quinta-feira (13).

Segundo a portaria, para entrar em vigor, o reajuste ainda depende de aprovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

O último reajuste tinha sido feito em junho do ano passado, quando as tarifas subiram 10,64% .

Segundo os Correios, com o reajuste o primeiro porte da carta não comercial terá seu valor atualizado de R$ 1,15 para R$ 1,23. No caso de telegrama nacional redigido pela internet, a nova tarifa passará de R$ 7,07 para R$ 7,60 por página. Já a tarifa da Carta Social, destinada aos beneficiários do programa Bolsa Família, permanece inalterada, em R$ 0,01.