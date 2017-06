do TERRA NOTICIAS



A produção média de petróleo em campos nacionais em maio deste ano pela Petrobras ficou em 2,18 milhões de barris por dia, volume 3,9% maior do que o registrado em abril. O crescimento pode ser explicado, entre outros motivos, pelo início da produção da plataforma P-66 no sul do campo de Lula, na Bacia de Santos.

Também contribuíram para o crescimento no mês o retorno à produção de duas plataformas que estavam em manutenção: P-37 (campo de Marlim na Bacia de Campos) e FPSO Cidade de Angra dos Reis (campo de Lula)

Considerando-se a produção de petróleo e gás no Brasil e no exterior, a produção total da empresa chegou a 2,8 milhões de barris de óleo equivalente (medida que junta barris de petróleo com volume de gás), sendo 2,68 milhões no Brasil e 120 mil no exterior.

A produção de óleo e gás na camada pré-sal atingiu 1,57 milhão de barris de óleo equivalente, um aumento de 5,1% acima do realizado no mês anterior e 37% superior ao resultado de maio de 2016.

Fonte https://www.terra.com.br/economia/producao-de-petroleo-da-petrobras-cresce-39-em-maio,404b424a74fdd54124ca2a610da19680kcvh0nqe.html