de o DIA



Os aposentados e pensionistas do INSS terão uma grana a mais no bolso a partir da próxima sexta-feira, quando começará a ser pago o adiantamento de metade do 13º salário, conforme O DIA antecipou com exclusividade na edição de 6 de julho. Os depósitos do abono de Natal serão feitos juntamente com a folha de agosto para quem recebe um salário mínimo (R$ 937) e tem final de inscrição 1. Já os segurados que ganham acima do piso vão receber entre 1º e 8 de setembro.

Somente no Estado do Rio serão destinados mais de R$ 2,06 bilhões para pagar 2,5 milhões de aposentados e pensionistas. De acordo com informações do INSS, mais de 29,2 milhões de pessoas terão a primeira parcela do abono. A antecipação representará injeção extra na economia de pelo menos R$ 19,8 bilhões nos meses de agosto e setembro.

Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.

No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.

A segunda parte do 13º será creditada na folha de novembro e o desconto do Imposto de Renda, se for o caso, incidirá somente sobre essa parcela da gratificação.

Reunião com Temer

E a autorização para o pagamento do abono esse ano se deu somente “nos 45 minutos do segundo tempo”. Desde meados de junho entidades representativas dos aposentados começaram a fazer pressão sobre o governo Temer para cobrar a liberação do decreto que autorizava o pagamento.

E deu certo. No dia em que uma reunião com o presidente do instituto, Leonardo Gadelha, estava agendada, conforme noticiou a Coluna do Aposentado de 2 de julho, sindicalistas conseguiram falar com o presidente Michel Temer sem marcar hora e ter dele a garantia do pagamento do abono dos aposentados e pensionistas do INSS seria antecipado.

“Nós ouvimos do próprio Temer, por teleconferência, que ele iria pedir à Fazenda (ministério) a edição do decreto”, informou, na época, o presidente licenciado o Sindicato Nacional dos Aposentados, ligado à Força Sindical, João Batista Inocentini.

Mais de 72 mil no pente-fino

A semana será agitada para os mais de 72 mil aposentados por invalidez do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque o INSS vai começar a enviar as cartas-convite para esses segurados nos próximos dias para que passem pelo pente-fino, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Estarão nessa leva os aposentados por invalidez que tenham menos de 55 anos de idade e 15 anos de contribuição.

A convocação será nos mesmos moldes das revisões de auxílios-doença: a partir do recebimento da carta, o segurado terá cinco dias para agendar a perícia.

A expectativa, conforme o ministério, é que no início de setembro as revisões comecem a ser feitas.

Fonte http://odia.ig.com.br/economia/2017-08-22/inss-paga-13-a-partir-de-sexta-feira.html