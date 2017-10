Uma falha de projeto vai limitar, por tempo indeterminado, o escoamento da energia produzida pelas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, que ficam no rio Madeira, em Rondônia.

A informação foi confirmada ao G1 pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Essa energia é transferida para São Paulo e há risco de o problema possa causar blecaute.

O projeto de escoamento de eletricidade de Jirau e Santo Antônio, que liga Rondônia a Araraquara, no interior paulista, conta com duas duplas de linhões. De acordo com o ONS, o problema atinge uma das duplas.