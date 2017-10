A corrupção é de longe o comportamento que mais atrapalha o desenvolvimento do país, segundo pesquisa sobre valores atuais do brasileiro, realizada pela consultoria organizacional Crescimentum, em parceria com o Datafolha.

Elaborada a partir de entrevistas com mais de 2,4 mil pessoas acima de 16 anos, em todas as regiões em todo o país, a pesquisa revela as principais percepções do brasileiro médio em relação a valores pessoais e a comportamentos que acredita serem próprios do Brasil.