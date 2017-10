O Ibovespa chegou a ter uma queda rápida após a divulgação da informação de que o presidente Temer está internado. O índice, no entanto, voltou ao patamar anterior poucos minutos depois.

Os destaques de alta foram as ações da Eletrobras, JBS, Natura e CCR. Já Suzano, Embraer e Qualicorp lideraram as perdas do Ibovespa.