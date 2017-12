de o TEMPO



A Boeing poderá ter que se contentar a ficar com uma fatia de 35% da Embraer. Partindo da premissa de que o governo não tem interesse de aprovar a venda da fabricante de aeronaves para sua rival, dada a ligação da companhia à segurança nacional e o desgaste político que enfrentaria ao dar aval para a transação, a companhia norte-americana poderá se satisfazer com a participação máxima permitida em estatuto, sem que a bênção do governo para o negócio seja necessária.



No Estatuto Social da Embraer está previsto que qualquer acionista ou grupo de acionistas,que adquirir 35% ou mais do total das ações da empresa terá que submeter a transação à União, para que possa realizar uma oferta pública de ações para aquisição da totalidade dos papéis de emissão da companhia.



O governo tem o poder de barrar, neste momento, a negociação por conta da “golden share”, que nada mais é do que uma ação de classe especial que é retida pelo poder público após uma privatização. Se for permitida que a oferta pública aconteça, a integralidade da companhia poderá ir para as mãos da Boeing, visto que dependerá de cada acionista da Embraer a decisão de aceitar ou não o valor por ação ofertado pela Boeing, preço que tende a ser atrativo.



A maior parte da fatia da União na empresa é via o braço de participações do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o BNDESPar, que possui pouco mais de 5% da companhia. A Embraer é uma “corporation”, ou seja, tem capital pulverizado, sendo que, além do BNDESPar, estão entre os principais acionistas a gestora norte-americana Brandes, como a maior acionista individual, com 15% do total; a Mondrian, com cerca de 14%; e a gestora BlackRock, com outros 5%.

Os demais 64,5% estão dispersos no mercado. Além de ações listadas na bolsa brasileira, a Embraer possui ADRs na Bolsa de Nova York. Nessa sexta-feira (22), a ação da Embraer, que na quinta havia subido 22,5%, manteve-se no terreno positivo durante boa parte do pregão, mas perdeu fôlego e terminou o dia em queda de 1,44%.



Temer taxativo.

O presidente Michel Temer voltou a afirmar nessa sexta-feira (22) que toda parceria e injeção de capital estrangeiro é bem-vinda, mas a transferência de controle da Embraer para outra empresa não está sendo cogitada. Dessa forma, o presidente abre possibilidade para negociações entre a empresa e a Boeing, desde que não haja venda da empresa com a consequente perda de seu controle acionário. “Toda parceria é bem-vinda, o que não está em cogitação é a transferência de controle da Embraer”, afirmou.



Ao lado do ministro da Defesa, Raul Jungmann, Temer disse que queria saudar o interesse da Boieng na Embraer porque, segundo ele, isso mostra que as empresas estrangeiras estão querendo investir no Brasil. “Se ampliar a participação de capital estrangeiro, melhor”, declarou. No entanto, o presidente disse que as tratativas ainda não chegaram oficialmente ao Palácio do Planalto e que somente quando isso ocorrer é que ele vai tomar qualquer decisão sobre o assunto. Jungamann fez eco ao discurso de Temer e afirmou que as negociações se dão em um cenário de reestruturação global da indústria aeronáutica. O ministro argumenta que não vender a Embraer é uma decisão tomada por questões estratégicas.

Muita dúvida na porta da fábrica

O clima foi de silêncio entre os funcionários na porta da fábrica da Embraer em São José dos Campos (SP) na manhã dessa sexta-feira (22). A notícia de uma eventual compra da Embraer pela Boeing pegou de surpresa os trabalhadores na sede da empresa. Na entrada da fábrica, funcionários abordados pela imprensa preferiram não se manifestar sobre possíveis impactos acarretados pela fusão. A maioria alegou falta de informação e conhecimento para poder avaliar como a negociação vai afetar a empresa e os trabalhadores.



“Ninguém sabe de nada, não temos informação, só sei o que saiu na imprensa. Foi uma surpresa para todos nós, mas não sei dizer se será bom ou ruim. Vamos esperar, não adianta criticar sem saber o que está realmente acontecendo”, disse um metalúrgico. “A direção da Embraer deve se pronunciar e explicar tudo quando voltarmos, no dia 3 (após o recesso de fim de ano)”, disse.

