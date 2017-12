do G1



As vendas do comércio voltaram a crescer em 2017. Segundo o indicador da Serasa Experian, durante a semana de 18 a 24 de dezembro, as vendas subiram 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado reverteu três anos consecutivos de queda e registrou o melhor desempenho desde 2011.

No final de semana do Natal (22 a 24 de dezembro), houve aumento de 0,8% em todo o país na comparação com o final de semana equivalente ao do ano anterior (16 a 18 de dezembro de 2016).

Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, a recuperação da renda real dos consumidores, a melhora dos níveis de confiança e a retomada da expansão do crédito com a queda dos juros, estimularam as vendas do Natal de 2017.