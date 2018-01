As vendas de veículos novos subiram 9,23% no Brasil em 2017, encerrando um período de 4 anos seguidos de queda, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (4) pela federação do concessionários ( Fenabrave ).

Foram emplacados 2.239.403 automóveis, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus no ano passado.

A alta é em comparação com 2016, que agora pode ser considerado o "fundo do poço" da crise no setor, com 2,05 milhões de unidades vendidas - o volume mais baixo desde 2006 , que teve 1,9 milhão.

Mesmo com a recuperação, o mercado de modelos 0 km ainda está abaixo do que foi registrado em 2007, que registrou 2,4 milhões de emplacamentos. O distante recorde de 3,8 milhões de unidades foi alcançado em 2012.

Mais vendidos

A Chevrolet Onix foi o carro zero mais vendido no Brasil em 2017, pelo terceiro ano seguido. O hatch teve 188.654 unidades emplacadas contra 105.539 do Hyundai HB20, segundo colocado.

Segmentos

Praticamente todas as categorias de veículos tiveram vendas maiores em 2017. O maior segmento é o de automóveis, que inclui carros de passeio e SUVs, com 1,85 milhão de unidades e alta de 9,9%. Os comerciais leves (furgões e picapes) avançaram 6%, com 316 mil registros novos.

Entre os veículos de carga, os caminhões apresentaram acréscimo de 3,5%, para 52 mil unidades. A maior alta percentual foi dos ônibus, com 10,6%, mas o segmento representa a menor fatia do mercado, com 15 mil modelos novos emplacados em 2017.

A exceção foi o setor de motocicletas, que é contado separado e fechou o ano com 851 mil unidades novas. O resultado é uma queda de 14,7% sobre 2016.