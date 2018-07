A moeda norte-americana caiu 1,85%, vendida a R$ 3,7994.



"Pode ser um ajuste ao longo do que ocorreu ontem… Temos um respiro hoje nas moedas, sem olhar para fora não dá para explicar o movimento aqui dentro", afirmou à Reuters o gerente da mesa de câmbio do banco Ourinvest, Bruno Foresti.

No exterior, o dólar era negociado praticamente estável em relação a diversas moedas moedas, depois de passar boa parte do dia em alta, e cedia frente a algumas moedas de países emergentes, como o peso chileno, num dia marcado por relativa tranquilidade diante do cenário de guerra comercial global entre Estados Unidos e China .

Nenhum dos dois lados deu novo passo nos últimos dias depois de terem adotados tarifas sobre US$ 34 bilhões em bens um do outro na semana passada, alimentando temores de batalha prolongada.

Como pano de fundo, permanecia a cena política local a poucos meses das eleições presidenciais de outubro e o imbróglio jurídico do fim de semana que envolveu a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Depois de vaivém que durou praticamente todo o domingo passado, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Carlos Eduardo Thompson Flores, decidiu acatar um recurso do Ministério Público Federal e manteve a prisão de Lula.

O Banco Central brasileiro ofertou e vendeu integralmente 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de US$ 14,023 bilhões.

Com isso, rolou o equivalente a US$ 4,2 bilhão do total que vence no próximo mês. Como tem feito recentemente, o BC não anunciou intervenção extraordinária no mercado de câmbio para este pregão, por enquanto.