Divulgação do Portal do Agronegócio

do Portal do Agronegócio



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) informou nesta segunda-feira (9) que a balança comercial registrou superávit de US$ 1,034 bilhão na primeira semana de julho, período que do dia 1º ao dia 8.

Isso significa que, nesse período, as exportações brasileiras superaram as importações em US$ 1,034 bilhão.

Ao todo, informou o MDIC, as exportações de 1 a 8 de julho somam US$ 4,352 bilhões e, as importações, US$ 3,318 bilhões.

A média diária das exportações da primeira semana de julho caiu 2,6% se comparada à média diária da primeira semana de julho de 2017, em razão da diminuição nas vendas de produtos manufaturados (-29,3%) e semimanufaturados (-11,6%). Por outro lado, cresceram as vendas de produtos básicos (26,5%).

Nas importações, a média diária da 1ª semana de julho de 2018 foi 11,7% maior que a registrada na primeira semana de julho de 2017.

Segundo o MDIC, cresceram, principalmente, os gastos com cereais e produtos da indústria da moagem, farmacêuticos, veículos automóveis e partes, químicos orgânicos e inorgânicos, combustíveis e lubrificantes.

Acumulado do ano

Na parcial deste ano, de janeiro a 8 de julho, a balança comercial registra superávit de US$ 30,967 bilhões.

O resultado é 16,9% menor do que o verificado no mesmo período de 2017 (US$ 37,251 bilhões).

No acumulado do ano, as exportações somaram US$ 118,064 bilhões e, as importações, US$ 87,097 bilhões.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/balanca-comercial-registra-superavit-de-us-1-bilhao-na-primeira-semana-de-julho-173734