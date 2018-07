do TERRA NOTICIAS



O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, amparado pelo avanço das commodities e bolsas no exterior, com ações de companhias de mineração e siderurgia entre as maiores altas, embora o giro financeiro tenha sido novamente mais fraco, diante da ausência de novidades relevantes na cena político-eleitoral.

De acordo com dados preliminares, o principal índice de ações da B3 subiu 1,96 por cento, a 75.856 pontos, encerrando próximo da máxima da sessão, de 75.897 pontos.

O volume financeiro totalizava 8,63 bilhões de reais.

Fonte https://www.terra.com.br/economia/ibovespa-fecha-em-alta-com-avanco-de-commodities-e-bolsas-globais,ea57b8d881ee06b52d748bde3bd17d3atc4d4k1v.html