O Google abriu inscrições para a oitava edição de seu programa de estágios no Brasil.

Segundo a empresa, podem se candidatar às vagas estudantes de todos os cursos de graduação superior, de qualquer região do país e instituição de ensino.

As inscrições vão até o dia 5 de outubro e devem ser feitas com o preenchimento do formulário web disponível no link https://goo.gl/CGx1iT.

Para participar, o aluno precisa estar no último semestre de graduação no período do programa, entre os meses de julho e dezembro de 2019.

É preciso ainda ter nível de conhecimento em inglês que permita a leitura de e-mails e conversar com colegas de trabalho.

O processo seletivo é formado por entrevistas com o time de recrutamento e membros das equipes que vão atuar ao lado dos estagiários.

Os contatos são feitos via Google Hangouts ou telefone. Os aprovados irão atuar em São Paulo.

