do ISTO É



A norte-americana Archer Daniels Midland (ADM) analisou a compra de rivais, incluindo a Bunge e dezenas de outras empresas, mas decidiu que não é o momento certo para aquisições "monstruosas", disse o executivo-chefe da companhia à Reuters.

A aproximação da ADM junto à Bunge no ano passado, reportada pela Reuters e outros meios de comunicação, alimentou a especulação de Wall Street de uma maior consolidação entre as principais tradings do mundo, que vendem, armazenam e exportam commodities.

"Não posso administrar a ADM e dizer que, oh, nunca analisei a Bunge.

Claro que sim", disse o CEO e presidente do conselho Juan Luciano em uma rara entrevista para discutir a estratégia de fusões e aquisições.

Ele explicou que a ADM também analisou outras empresas no passado, incluindo a Cargill [CARG.UL] e a Louis Dreyfus, os outros membros do chamado grupo ABCD de tradings de grãos.

Fonte https://www.terra.com.br/economia/ceo-da-adm-diz-que-nao-e-o-momento-para-aquisicoes-monstruosas,6070e50bd149f48f9db862618bef92e3pgzxod3l.html