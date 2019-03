DE TERRA NOTICIAS



Uma missão técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a terceira revisão no seu acordo com a Argentina, que agora passará por análise da diretoria, mas pediu por um maior ajuste fiscal para equilibrar o Orçamento, disse o organismo nesta segunda-feira.

"Os altos déficits fiscal e externo (...) se encontram no meio de uma correção significativa", disse o FMI em nota.

"A atividade econômica tem sido fraca, mas há boas perspectivas para uma recuperação gradual."

