A fabricante suíça de de farmacêuticos Roche anunciou nesta terça-feira (26) que irá fechar sua fábrica no Brasil, que fica no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, as atividades na unidade produtiva devem acabar em quatro ou cinco anos. A produção no local focava em medicamentos de baixa produtividade e alta demanda, e fornecia para a América Latina e Europa.

Em comunicado para a imprensa, a decisão está “em linha com sua estratégia global de inovação e com as transformações do seu portfólio de medicamentos”. A Roche também explicou que a fábrica estava pouco sustentável, uma vez que a produção do local era de remédios no fim de seus ciclo de vida e outros que já haviam sido descontinuados.

A subsidiária da Farmacêutica no País, a Roche Farma Brasil, reiterou que medicamentos de alta complexidade continuarão a ser importados no Brasil, e que este produtos são atualmente o foco da empresa – recentemente a companhia fez uma grande aquisição de uma empresa de terapia genética. A empresa porém, irá manter seu centro de distribuição em Goiás e seu centro administrativo em São Paulo.

No Brasil a companhia emprega 1.200 funcionários, sendo 440 deles na fábrica no Rio de Janeiro, que não devem ser demitidos neste ano, segundo comunicado assinado pelo presidente da divisão brasileira Patrick Eckert.

Fonte https://www.istoedinheiro.com.br/farmaceutica-roche-anuncia-que-ira-fechar-sua-fabrica-no-rio-de-janeiro/