Do ISTO É DINHEIRO



A Samsung divulgou nesta sexta-feira (5) que espera uma retração de 60% nos lucros do primeiro trimestre de 2019 em comparação com o mesmo período do ano passado, somando aproximadamente US$ 5,4 bilhões (R$ 20 bilhões).

A gigante sul-coreana apontou a queda no mercado de smartphones e diminuição da demanda por chips de memória e painéis para a perspectiva negativa.

A companhia é a líder no mercado e também é uma das principais fornecedoras de peças para outras empresas, inclusive a rival Apple, sofrendo nas duas frentes de atuação. A desaceleração do mercado atingiu 4% no ano passado, com expectativa de um tombo ainda maior neste ano, afirmou a empresa de análise de mercado IDC.

A China, o maior mercado do mundo para os dispositivos, tem sido particularmente fraca . A Apple surpreendeu os mercados globais em janeiro, quando disse que as vendas do iPhone cairiam abaixo do esperado.

Para os analistas, a baixa é a soma de diversos fatores, como o mercado saturado, consumidores menos dispostos a trocar de aparelhos na mesma frequência de antes e frustração com o aumento dos preços dos novos modelos.

Fonte https://www.istoedinheiro.com.br/samsung-espera-retracao-de-60-no-primeiro-trimestre-de-2019/