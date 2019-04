Do ISTO É DINHEIRO



O Banco Mundial está avaliando um plano para combater a pobreza na Venezuela como parte de um amplo programa de recuperação econômica no país, no caso de uma mudança no governo, disse Carlos Végh, economista-chefe do BM para a América Latina e o Caribe.

A seguir, um resumo da conversa que Végh manteve com a AFP após a divulgação, nesta semana, do último relatório bianual do Banco Mundial para a região, que sinaliza uma “implosão” econômica na antiga potência petrolífera:

P: O relatório estima uma contração do PIB na Venezuela de 25% para este ano, com uma queda acumulada de 60% desde 2013. O que o BM planeja fazer?

R: O Banco fechou seus escritórios em Caracas em 2009, mas segue de perto a situação venezuelana, explorando alternativas e formulando possíveis planos. Um plano de recuperação para a Venezuela teria três pilares: (1) A inflação de combate e estabilizar a macroeconomia, que seria responsabilidade do Fundo (Monetário Internacional, FMI), (2) aumentar a produção de petróleo, que caiu pela metade a partir de 2014, e (3) abordar a área social, onde o Banco Mundial participam com outras agências como o Fundo, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e, possivelmente, a CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Para o Banco, as prioridades seriam combater a pobreza, que estimamos em 90%, e abordar a falta de alimentos e remédios. Estes planos ainda não estão confirmados e devem ser aplicados quando as circunstâncias surgirem. Quando será isso? Não se sabe.

P: Quanto dinheiro será necessário para ajudar a Venezuela?

R: É muito difícil estimar, mas vão ser dezenas de milhares de milhões de dólares.

P: Para este ano está prevista uma taxa de inflação de 10.000.000%. Quanto levará para recuperar a economia venezuelana?

A: Eu gostaria que pudéssemos saber. Ajudar a eliminar o déficit fiscal e, portanto, a hiperinflação será a coisa mais rápida. Melhorar a produção de petróleo será um pouco mais lento, porque (a estatal petrolífera) a PDVSA sofreu com a falta de manutenção e capacidade técnica. Abordar a questão social talvez seja a coisa mais demorada porque a crise humanitária e social é sem precedentes na história moderna da região.

P: O relatório assinala “políticas altamente distorsivas” e “má gestão em geral”.

R: A Venezuela adotou, começando com (Hugo) Chávez (entre 1999 e 2013) e depois com (Nicolás) Maduro, um modelo de desenvolvimento que claramente não funcionou e que estava a cargo de pessoas que não estavam qualificadas para cumprir as funções básicas do Estado. A Venezuela possui as mais importantes reservas comprovadas de petróleo do mundo, e a PDVSA, que sempre foi um pilar fundamental, entrou em colapso. A Venezuela é um exemplo a não ser seguido.

P: Aplicar sanções complica mais o panorama?

R: Não vou ocmentar sobre isso porque se trata de um tema político.

