A Suíça anunciou nesta terça-feira que devolveu ao Brasil 324 milhões de euros que haviam sido confiscados pela Justiça em relação ao caso de corrupção que envolve as empresas Petrobras e Odebrecht.

Em 2014, a operação “Lava Jato” revelou um esquema de desvio de dinheiro público orquestrado entre políticos, empresários e funcionários da Petrobras, um escândalo que teve ramificações em outro países através da empreiteira Odebrecht.

Desde abril de 2014, o Ministério Público suíço investiga o caso, “em particular as suspeitas de lavagem de dinheiro com agravante e, em muitos casos, as suspeitas de corrupção de agentes públicos estrangeiros”, afirma um comunicado.

Atualmente há 70 processos penais em curso”, informou o Ministério Público da Confederação (MPC).

Fonte https://istoe.com.br/suica-devolve-ao-brasil-e-324-milhoes-pelo-caso-petrobras/?utm_source=social_monitor&utm_medium=widget_vertical