A brasileira B.blend, produtora de máquinas de bebidas all-in-one, anunciou na manhã desta terça-feira (23) a inauguração de uma fábrica própria em Minas Gerais. Joint venture entre a Whirlpool e a AmBev, a companhia construiu a unidade de 1.600 m² no Parque Industrial da gigante de bebidas, em Sete Lagoas.

Sem divulgar o valor investido, a fábrica será responsável pela produção das cápsulas, que até então são importadas da Alemanha. “A unidade simplifica a cadeia e aumenta nossa confiança no processo, já que agora temos controle de 100% da capacidade produtiva”, afirma o Omar Zeyn, CEO da empresa. As máquinas já são produzidas no Brasil, na fábrica da Whirlpool em Joinville (SC).De acordo com a marca, o processo na fábrica é automatizado desde a chegada da obra prima ao empacotamento das cápsulas. Ainda em processo inicial, a unidade opera com 15 funcionários e deve aumentar de acordo com a demanda, assim como a produção, também não divulgada.

Fundada em agosto de 2014 dentro da Brastemp, a B.blend se intitula a “primeira plataforma de bebidas all-in-one do mundo”. Em maio do ano passado, a empresa fundiu-se à Ambev. Hoje, as máquinas, em cinco cores, são vendidas por R$ 2.999 à vista no site da marca e na rede Fast Shop.

Zeyn diz acreditar na satisfação e no velho boca a boca para que as vendas do produto cresçam mesmo em uma época desfavorável para mimos. “Tem muito consumidor que quer ser o primeiro”, argumenta o CEO. “Nós acreditamos no valor agregado da máquina.” A empresa não divulga o número total de vendas, mas informa que as 500 primeiras máquinas foram vendidas em três meses.

A companhia anunciou também o lançamento de cinco novas marcas de bebidas, entre chá, sucos e achocolatados. Ao todo, são 27 opções de cápsulas que variam entre R$ 1,49 e R$ 4,99.

