DO G1



A General Motors (GM) anunciou nesta segunda-feira (29) uma mudança de presidente no Brasil. O argentino Carlos Zarlenga assumirá a função que é de Santiago Chamorro até 1º de setembro.

Zarlenga, de 42 anos, já foi presidente da marca na divisão que engloba Argentina, Uruguai e Paraguai, e atualmente exerce o cargo de diretor financeiro (CFO) para América do Sul.

Ele também já passou por operações da GM na Coreia do Sul e no Uzbequistão. Antes de entrar para a montadora de veículos, ele construiu carreira na General Electric.

De acordo com a montadora, Chamorro, de 46 anos, foi promovido a vice-presidente de Global Connected Customer Experience (GCCX), na sede da GM em Detroit, nos Estados Unidos. Ele se reportará diretamente para a CEO Mary Barra.

“A chegada do Carlos Zarlenga garante a continuidade do nosso plano de negócios com o objetivo de viabilizar a realização da segunda metade do maior plano de investimentos da história da companhia no Brasil, no montante total de R$ 13 bilhões até 2019", afirmou nota Barry Engle, presidente da GM América do Sul.

O colombiano Santiago Chamorro assumiu a presidência da GM do Brasil em agosto de 2013 e viu o Chevrolet Onix se tornar o modelo mais vendido do país em 2015.

Fonte http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/08/gm-anuncia-troca-de-presidente-no-brasil.html