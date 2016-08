DE O TEMPO



A Apple enviou nesta segunda-feira (29) convites para um "evento especial" no dia 7 de setembro em San Francisco, em que deve ser apresentado seu novo modelo de iPhone.

Com seu tradicional estilo enigmático, a Apple só mencionou a data, o lugar e a hora do evento, que será realizado no Auditório Cívico Bill Graham, localizado perto do City Hall da cidade de San Francisco (oeste dos Estados Unidos).

Correm rumores de que apresentará o iPhone 7 com melhorias em seu sistema operacional, câmera e velocidade de seu processador, além de, provavelmente, uma nova tecnologia de conectividade wifi que permitirá prescindir dos fones com cabo.

A empresa também poderá apresentar mudanças em outros produtos como o smartwatch e os notebooks.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/apple-revelar%C3%A1-suas-novas-cria%C3%A7%C3%B5es-no-dia-7-de-setembro-1.1362900