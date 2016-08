DO G1



Clientes do banco Bradesco que tentavam acessar os serviços de internet banking pelo computador ou pelo celular enfrentaram dificuldades ao longo da manhã desta terça-feira (30).

O banco Bradesco afirmou que registrou oscilações em seus serviços de internet banking e mobile, impactando em alguns acessos a estes canais.

Por volta das 15h45, a instituição financeira informou que o sistema do internet banking já tinha sido reestabelecido e que "equipes do banco estão trabalhando para normalizar o sistema do mobile.”

