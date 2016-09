O ator Luciano Szafir: garoto-propaganda da 2ª edição do Salão do Imóvel

DA ASSESSORIA



O grande sucesso de vendas do Grupo São Benedito o Salão do Imóvel está de volta. Do dia 1 a 4 de Setembro a Imobiliária e Construtora realiza o 2º Salão do Imóvel na Praça central do Goiabeiras Shopping.

Nesta nova edição as condições estão ainda mais atrativas com tabelas de preços surpreendentes, 80% de financiamento bancário, com zero de entrada sendo dividida em 60 vezes acrescida de IGPM, ou seja, condições exclusivas para facilitar a aquisição do imóvel em qualquer faixa de preço.

Repetindo a dose de facilidades o Banco do Brasil volta como um dos grandes parceiros desta edição, significando menos burocracia e agilidade total para a aquisição do crédito imobiliário.

“Para a realização da 2ª edição do Salão do Imóvel o Grupo São Benedito leva em consideração os indicadores econômicos e pesquisas junto aos órgãos relativos à construção civil na região Centro-Oeste, buscando o público alvo que pretende adquirir imóveis durante o segundo semestre de 2016, com a previsão de que na região a desaceleração de novas construções impulsiona a aquisição imediata de unidades habitacionais”, explica Omar Maluf, diretor do Grupo São Benedito.

A concretização da compra do imóvel através do Salão do Imóvel tende a ser elevada, esta perspectiva é somada a intenção de compra juntamente com a facilidade de negociação proposta pelas regras do Salão do Imóvel, o que incluem menos burocracia e agilidade total para a aquisição do crédito imobiliário.

O Grupo São Benedito coloca no 2º Salão do Imóvel uma grande quantidade de unidades habitacionais, justamente por ser uma das maiores construtoras da região Centro-Oeste.

Disponibilizando de aproximadamente 300 apartamentos de médio e alto padrão, sendo aproximadamente 100 unidades de salas comerciais divididos em duas torres; SB Medical e SB Tower.

As unidades residenciais são de 7 empreendimentos em construção, com previsão de entrega de 2 empreendimentos habitacionais em prazos inferiores de três meses, são eles Park Líbano e Grand Arena, e tendo outros 5 empreendimentos com previsão de entrega em 2017, sendo o Royal President, American Diamond e Jardim Beira Rio, Riviera Goiabeiras e Riviera Duque de Caxias.

Outro grande atrativo para o 2 Salão do Imóvel são os apartamentos da linha prontos para morar que ganham destaque diante das excelentes localizações, e disponibilidade imediata do imóvel, marcas importantes do Grupo.

“Neste sentido a agilidade da empresa e o atendimento personalizado do Banco do Brasil, aliado ao produto de qualidade que o Grupo São Benedito oferece com certeza vão impulsionar o fechamento de contratos. Entre os prontos são mais de 100 imóveis, sendo o residencial Central Parque, Jardim D´América, Solar e Portal do Bosque e Pantanal 2 e 3”, avalia Omar Maluf.