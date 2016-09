DO TERRA NOTICIAS



A Samsung anunciou nesta sexta-feira, 02/09, um recall do seu recém-lançado smartphone top de linha Galaxy Note 7 após relatos de explosões do dispositivo durante a recarga.

“Em resposta aos casos relatados do novo Galaxy Note 7, nós realizamos uma investigação completa e encontramos um problema com a bateria”, afirmou a empresa em um comunicado sobre o assunto.

As vendas do aparelho serão interrompidas pelo mundo e a fabricante sul-coreana fornecerá unidades novas em substituição para quem já tem o aparelho.

De acordo com a Samsung, até o momento foram registrados 35 casos do problema pelo mundo, ou algo em torno de 24 aparelhos com problema a cada um milhão vendidos.

A companhia, que lidera o mercado de smartphones, disse ainda que está realizando uma investigação em conjunto com suas parceiras para identificar baterias que possam ter esse problema.

“Reconhecemos a inconveniência que isso pode causar no mercado, mas isso é para assegurar que a Samsung continue a entregar os produtos da mais alta qualidade aos nossos consumidores. Estamos trabalhando de maneira próxima com os nossos parceiros para garantir que a experiência de substituição seja o mais conveniente e eficiente possível.”

Vale notar que o novo Galaxy Note 7, que foi anunciado no início de agosto em eventos simultâneos no Rio de Janeiro, Nova York e Londres, ainda não foi lançado oficialmente no Brasil. O aparelho tinha previsão de chegar por aqui ainda em setembro com preço sugerido de 4.300 reais – resta saber se esse problema mudará a data.

Entre as principais novidades do Galaxy Note 7 estão o leitor de íris (compatível com o Samsung Pay, inclusive), tela curva de 5,7” e a nova caneta S Pen resistente à água.

