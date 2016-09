DO G1



Cerca de 2.000 garrafas de vinho de Borgonha da reconhecida casa Bouchard Père et Fils, incluindo uma de 1846, se esgotaram em um leilão organizado neste sábado (3) em Hong Kong.

O Meursault-Charmes de 1846 foi adquirido por US$ 15.577, muito acima das estimativas, por um fã anônimo após uma disputa entusiasmada organizada pela Christie's.

Trata-se da garrafa mais antiga da famosa casa fundada em 1731, que tem em suas adegas mais de 150 mil vinhos conservados desde o século XIX.

A propriedade, atualmente dirigida pela família Henriot, se estende sobre 130 hectares na Borgonha (no nordeste da França).

"As garrafas de vinho da Borgonha desta época, colocadas à venda, são extremamente incomuns", disse Tim Triptree, diretor do departamento de vinhos da casa de leilões Christie's. No total, 16 garrafas do século XIX foram leiloadas, acrescentou.

