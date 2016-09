DO TERRA NOTICIAS



Em meio aos rumores sobre a venda do Twitter, surgiu nesta segunda-feira o nome de mais dois possíveis compradores: Disney e Microsoft. Segundo a agência Bloomberg , o conglomerado de mídia norte-americano estaria trabalhando em uma possível oferta que reforçaria sua presença no segmento que é seu "calcanhar de Aquiles": as redes sociais.

Já para o Twitter significaria a oportunidade de desenvolver sua estratégia para a transmissão de vídeos por streaming. No caso da empresa fundada por Bill Gates, o interesse foi revelado pela emissora CNBC .

Avaliada em US$ 16 bilhões, a rede de microblogs já iniciou tratativas preliminares com Google e Salesforce, esta última especializada em softwares. Os rumores ganharam força nos últimos meses principalmente por causa dos maus resultados apresentados pelo Twitter e pelas dificuldades enfrentadas pela empresa para ampliar seu número de usuários.

Fonte https://tecnologia.terra.com.br/disney-e-microsoft-estariam-interessadas-no-twitter,202e62c61f3ec3e55903148bc9cc33ebhy5xbcdq.html