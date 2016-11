DE O TEMPO



A Justiça negou um pedido liminar em um mandado de segurança, proposto pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), para que a Lei Municipal 10.994/2016, que estabelece a gratuidade no uso dos estacionamentos, não afete seus associados.

A decisão é do juiz Rinaldo Kennedy Silva, da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte. A ação foi proposta contra o prefeito municipal, contra a coordenadora de proteção e defesa do consumidor e contra o secretário municipal de desenvolvimento. A decisão é do dia 11 de novembro.

Publicada no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 25 de outubro deste ano, a nova lei estabelece a não cobrança pelo uso do espaço nas primeiras seis horas, desde que o consumidor compre o equivalente a dez vezes o valor cobrado para estacionar.



Em sua argumentação, a Abrasce sustentou que a lei possui “vícios insanáveis de inconstitucionalidade formal”, uma vez que busca regular a forma de exploração econômica de propriedade privada.

Ainda segundo a associação, a edição da lei invade “a esfera de competência legislativa privativa da União Federal, além de caracterizar-se pela inconstitucionalidade material, por transgressão ao direito de propriedade e aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência”. A entidade afirmou, ainda, que a aplicação da lei violaria direito líquido e certo dos associados.



Ao indeferir a liminar, o juiz Rinaldo Kennedy Silva destacou a impossibilidade de se analisar no mandado de segurança o pedido de inconstitucionalidade da lei. O juiz ponderou que a via adequada para declaração da constitucionalidade da lei é a proposição de ação direta de inconstitucionalidade (Adin), e não de mandado de segurança.



Em seu entendimento e citando jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o juiz afirmou que o mandado de segurança não é adequado para declarar nulidade de Lei Municipal, promulgada pelo prefeito, sob o fundamento de sua inconstitucionalidade. “Tratando o pedido de inconstitucionalidade da norma objeto principal da presente ação, e não meramente incidental, o tipo de controle que se requer é o concentrado, e não o difuso, como sugere o impetrante”.

