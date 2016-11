O governo informou que serão anunciadas no começo de dezembro mudanças no Tesouro Direto, programa criado em janeiro de 2002 que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet, via banco ou corretora, sem precisar aplicar em um fundo de investimentos.

De acordo com o coordenador-geral de Operações da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Leandro Secunho, o objetivo é facilitar a compra e a venda de títulos públicos por parte dos investidores. "Queremos facilitar a experiência do investidor. As mudanças são dentro dessa linha", declarou ele.

Segundo André Proite, também do Tesouro Nacional, essa será a "segunda onda de melhorias" do Tesouro Direto. "Isso é fruto de uma série de inovações que começaram no ano passado", acrescentou. Em março de 2015, o governo anunciou a alteração nos nomes dos títulos públicos do programa.

De acordo com dados oficiais, o Tesouro Direto atingiu, em outubro deste ano pela primeira vez, a marca de um milhão de investidores cadastrados. Já o número de investidores ativos (que efetivamente possuem aplicações) alcançou 365.561.

Em outubro, o saldo total de recursos aplicados por meio do programa somou R$ 38,1 bilhões, o que representa uma alta de 66,2% em 12 meses.

Interesse maior

O aumento do interesse dos investidores pelo Tesouro Direto coincide com a queda na rentabilidade e atratividade da poupança. Enquanto o rendimento dos fundos de renda fixa sobe junto com a Selic (a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central), o das cadernetas fica limitado a 6,17% ao ano mais a variação da Taxa Referencial (TR) quando a Selic está acima de 8,5% ao ano.

A alta da inflação, que vem superando a correção da poupança, também tem feito as cadernetas perderem atratividade. Títulos do Tesouro Direto, por exemplo, oferecem rentabilidade acima da inflação – mas há a incidência do Imposto de Renda.

O resultado é que, entre janeiro e outubro de 2016, os saques de recursos da poupança superaram os depósitos em R$ 53,25 bilhões.

Tesouro Direto

O investimento no Tesouro Direto pode ser uma boa opção para quem não tem muito dinheiro, mas busca um investimento de médio e longo prazos. Ao investir em títulos públicos, a pessoa se torna credora, emprestando dinheiro para o governo. Em troca, recebe juros.

Para aplicar no programa, o interessado deve fazer um cadastro em uma instituição financeira no site do Tesouro Direto. O investidor recebe uma senha por e-mail e pode começar a aplicar seu dinheiro.

No Tesouro Direto, assim como nos fundos de investimento, há cobrança do Imposto de Renda. A aliquota do IR é regressiva em ambos os casos. Ou seja, quanto mais tempo os recursos ficam aplicados, menor será o IR pago pelo investidor.

Para aplicações de até seis meses, a alíquota do IR é de 22,5%, caindo para 20% entre seis meses e um ano. Se o prazo da aplicação superar um ano, mas for retirada antes de completar o segundo ano, o IR fica em 17,5%. Acima de dois anos de prazo, a alíquota é de 15%.

Fonte http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2016/11/governo-anuncia-em-dezembro-mudancas-no-tesouro-direto.html