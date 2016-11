DA ASSESSORIA



Frente a um ano repleto de mudanças e expectativas no cenário econômico, é inevitável observarmos a reinvenção de profissionais ao traçar novas estratégias, garantir e manter o desempenho em vendas frente à realidade do mercado macroeconômico observado nos anos anteriores.

No ramo imobiliário não poderia ser diferente. Além de todas as possibilidades que este mercado oferece, o consultor desde algum tempo passa a competir também com a tecnologia, por meio de aplicativos de vendas online, entre outros.

Por si só, esta é uma ótima oportunidade de destaque para os profissionais, uma vez que apps deixam de oferecer a humanização e expertise destes, frente a interessados e investidores.

De outro lado estão clientes cada vez mais criteriosos, antenados e bem informados. Aí saem na frente consultores mais bem preparados. Mais que vender, os profissionais deverão ofertar ao consumidor os benefícios do produto e a segurança de um ótimo investimento.

Muito mais que informações pertinentes - valorização, localização, entorno do imóvel, formas de negociação, taxas de juros reduzidas, etc –, destaca-se aquele que entende a necessidade e o momento do cliente.

Com um time de consultores super preparados e entendendo um momento de grandes oportunidades, a Ginco Urbanismo promove a Black Friday Ginco, com taxa 0 válida para todos os empreendimentos até 30/11/16.

E para esta quinta, sexta e sábado - de 24 a e 26 de novembro -, a diretoria comercial disponibilizou condições diferenciadas para apenas 20 unidades de todos os empreendimentos para negociações na Sede da Ginco – Av. Miguel Sutil, bairro Duque de Caxias II, logo após o Big Lar, em Cuiabá.

Ginco Urbanismo

Especialista na urbanização e desenvolvimento de regiões, a Ginco tem em seu portfólio 11 condomínios horizontais fechados de alto padrão em Cuiabá, Várzea Grande e Boa Vista, urbanizando e desenvolvendo as áreas em que estão os empreendimentos.



Seja para investir ou morar, são opções os condomínios horizontais Florais Cuiabá, Florais dos Lagos e Florais do Valle, localizado na Estrada da Guia, na região "Florais", uma das mais valorizadas de Cuiabá; o Florais da Mata, em Várzea Grande, no Bairro Planejado Mirante do Pary; o Villa Jardim, localizado a cinco minutos do Trevo do Santa Rosa; Primor das Torres, na Avenida das Torres; Florais Itália e Supremo Itália no bairro Jardim Itália, além dos condomínios Belvedere e Belvedere II, no bairro Jardim Imperial. Em Roraima, lançou o Florais Boa Vista, para onde expandiu recentemente sua história de sucesso.