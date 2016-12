DE O TEMPO



Após anunciar a chegada da Vespa ao Brasil em outubro sob seu controle, o Grupo Piaggio lançou seus próprios produtos para o mercado nacional. A atuação no mercado brasileiro ocorre em parceria com o grupo de investimento Asset Beckley, que cuida de toda a dinâmica no país. Para ampliar a faixa de clientes, serão três scooters e um veículo de três rodas, com preços que variam de R$ 15,9 mil, para a Liberty 150, a R$ 49,8 mil na versão mais cara do MP3, um scooter de três rodas.

Para a estreia no mercado brasileiro, a empresa trouxe a mais nova versão mundial da Liberty 150 cilindradas, que é tida pelos executivos como o principal produto da marca e que pode se tornar um dos mais vendidos no Brasil. Destaca-se no modelo o motor – capaz de render 13 cv de potência. Possui freio ABS de série e injeção eletrônica com o injetor de oito aberturas, que otimiza a combustão. Seu valor é de R$ 15,9 mil e mira fazer concorrência para a Honda PCX e a Yamaha NMax.

A Medley 150 também é equipada com o motor i-get e ainda conta com a tecnologia start-stop, que desliga o motor durante as paradas em semáforos e no trânsito, contribuindo para reduzir o consumo de combustível e de emissões. O modelo vem com ABS nas duas rodas e injeção eletrônica de combustível de série e será vendido por R$ 26,9 mil. A Beverly de 300 cilindradas chega por R$ 34,9 mil com diversas tecnologias de série, como os sistemas ABS e ASR (controle de tração), injeção eletrônica, comando à distância para abertura do banco e localização do veículo e entrada USB.

A marca também traz ao Brasil a MP3 de 300 cilindradas. A scooter de três rodas está disponível em duas plataformas, uma mais longa e outra mais curta. As maiores são representadas pelas versões Sport e Business, com carroceria de 2,22 m. Já os modelos Yourban e Yourban Sport têm 2,04 m de comprimento. Todas possuem motor de 300 cm³, injeção eletrônica de série, ABS e ASR. Os preços variam de R$ 38,8 mil, para a Yourban LT Sport, a R$ 49,8 mil, para a LT Buniness.



Marca acredita no potencial de crescimento dos scooters

De acordo com Giuseppe De Paola, vice-presidente da Asset Beckley, representante da Piaggio no Brasil, o grupo entra no país em um momento estratégico do segmento de motocicletas. O mercado nacional assiste, atualmente, ao que grandes metrópoles da Europa viram há cerca de duas décadas: a crescente participação dos scooters no cenário urbano. “O consumidor começou a enxergar o scooter como uma das melhores soluções para o deslocamento diário. Uma escolha muito acertada, já que se trata de um veículo prático, ágil, confortável, econômico, leve e fácil de pilotar. O Brasil está passando por um processo de ‘scooterização’”, concluiu.

A perspectiva de vendas da marca é ambiciosa. O grupo projeta vender 12 mil unidades, sendo 50% dos modelos Piaggio, 40% dos modelos Vespa e 10% do MP3. Todos os modelos são importados diretamente da Itália. Para 2018, é prevista a inauguração de uma fábrica, implantada em Manaus. A planta será do tipo CKD, no qual os kits vêm diretamente da matriz e são complementados com componentes nacionais. Utilizando mão de obra local, a capacidade inicial está prevista para produzir 35 mil unidades/ano. Por ser de tipo modular, seu crescimento se dará de acordo com a demanda e com o plano de expansão da Piaggio no país.

Outra novidade da Piaggi o no Brasil é a vinda da “concept store” global do Grupo, o Motoplex. Atualmente, existem apenas nove delas no mundo. São Paulo é a décima metrópole a recebê-la, e seus 800 m² a colocam como a segunda maior, atrás apenas da de Mantova, na Itália. O projeto visa à criação de uma loja-conceito. Os espaços, o modo de apresentação dos produtos, a distribuição do showroom, os cafés, entre outros, foram pensados para proporcionar a sensação de algo muito mais do que um simples lugar para se vender veículos. Feito para agrupar as marcas do Grupo Piaggio, no Brasil será contemplado pelos produtos Vespa e Piaggio. Mas o grupo não descarta a chegada de novos produtos nos próximos meses.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/piaggio-investe-no-mercado-brasileiro-1.1414671