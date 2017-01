DE O TEMPO



Com a criação do primeiro sistema de ônibus em vias exclusivas e com cobrança em estações fora dos veículos do mundo, implantado em Curitiba em 1974, a Volvo fez parte do desenvolvimento dos sistemas de BRT (sigla para Bus Rapid Transit). Mais de quatro décadas depois, os BRTs se espalharam por todo o Brasil e por diversas cidades do mundo, utilizando ônibus de diversas marcas. Mas a divisão de ônibus da marca sueca para a América Latina acredita que é hora de criar uma versão mais evoluída do sistema.

Para isso, desenvolveu o City Vehicle Interconnect (Civi), um modelo de transporte de massa projetado para as chamadas Smart Cities, ou cidades conectadas. “A sociedade está evoluindo, e o transporte público também precisa evoluir. Temos uma história com a criação do BRT e sempre acreditamos em soluções integradas, com foco em oferecer mais eficiência aos sistemas de transporte e melhor qualidade de vida à população”, afirma Fabiano Todeschini, presidente da Volvo Bus Latin America.

O projeto do Civi foi originalmente pensado para Curitiba, onde fica a sede do Grupo Volvo na América Latina, mas o conceito é adaptável para qualquer grande cidade. “Queremos mostrar aos gestores públicos que é possível desenvolver soluções de transporte urbano inteligentes e criativas, com alta capacidade de passageiros com menor custo de investimento, agilidade de implementação e baixo custo operacional”, valoriza Todeschini.

Dentro de uma lógica ambientalmente correta, que se torna cada vez mais uma exigência nos grandes centros urbanos, o Civi foi projetado para operar com ônibus híbridos, que trazem expressivos ganhos para o meio ambiente devido à redução de emissões, com custo de operação similar aos ônibus tradicionais movidos a diesel. Outro diferencial importante em relação aos BRTS é que o projeto do Civi prevê a construção de estações subterrâneas. Segundo a Volvo, essa opção elimina interferências, aumenta a velocidade operacional e valoriza a paisagem urbana, com a criação de parques na superfície onde anteriormente circulavam os ônibus. “A evolução do BRT está intrinsicamente relacionada às novas possibilidades geradas pelo desenvolvimento da tecnologia híbrida veicular e dos avanços das ferramentas de conectividade nas cidades inteligentes”, afirma Ayrton Amaral, especialista em mobilidade urbana da Volvo Bus Latin América.

O Civi prevê a utilização intensiva de recursos de conectividade para criar um sistema de transporte inteligente ainda mais eficaz que os atuais BRTs. Todos os terminais e estações terão painéis com o horário em tempo real das chegadas e das partidas. De acordo com a Volvo, essa tecnologia assegura ao Civi viagens mais rápidas e pontualidade na manutenção de intervalos regulares entre veículos, evitando a formação de comboios. Outro benefício do sistema é que o passageiro pode consultar pelo seu smartphone ou pela internet o horário do ônibus. “Isso faz as pessoas ganharem um tempo precioso, pois podem ir para as estações poucos minutos antes da chegada dos ônibus. É um avanço importante na qualidade de vida de quem mora em grandes cidades”, pondera Amaral.

Segundo cálculos da Volvo, o investimento para a implantação de um projeto Civi é apenas uma fração do que necessitam os transportes de massa sobre trilhos. Entre os outros benefícios apontados pela marca sueca, o Civi tem um custo de operação menor e um período de implantação mais curto que sistemas como VLT e metrô.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/coletivo-conectado-1.1416651