Em meio à crise do Estado, o setor hoteleiro do Rio inicia 2017 comemorando uma ocupação muito próxima da registrada no réveillon de 2015.

Os hotéis fecharam 2016 com 78% de quartos vendidos, segundo levantamento da Associação de Hotéis do Rio (ABIH-RJ). A cidade recebeu no período 865 mil turistas, que movimentaram a economia carioca com US$ 691 milhões, de acordo com a Riotur.

Um ano antes, a média geral da capital ficou em 82,97% de ocupação.

A ABIH-RJ constatou que a ocupação das vagas foi superior à média em bairros como Copacabana/Leme (86%), Ipanema/Leblon (83%), Flamengo e Botafogo registraram 81%. No Centro, porém, a taxa ficou em 61%.

Uma boa parte dos visitantes acompanhou a virada do ano na praia de Copacabana, assistindo á queima de fogos de 12 minutos, menor que a promovida no ano anterior.

Fonte http://istoe.com.br/mesmo-na-crise-hoteis-do-rio-celebram-ocupacao-de-quase-80-no-reveillon/?utm_source=terra&utm_medium=home&utm_campaign=parceiro