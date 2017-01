DE O TEMPO



A Azul Linhas Aéreas vai oferecer voos de Belo Horizonte a Buenos Aires, na Argentina, a partir de 6 de março. A empresa recebeu autorização das autoridades aeroportuárias brasileira e argentina para operar dois voos diários, sem escalas: um que parte do aeroporto de Confins, e outro do aeroporto de Ezeiza, no país portenho.

De acordo com a companhia aérea, os voos serão cumpridos com os jatos Embraer 195, que têm capacidade para até 118 passageiros. Veja os horários:

Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte 12h15 Buenos Aires (Ezeiza) 15h45 Diária Buenos Aires (Ezeiza) 16h25 Belo Horizonte 20h05 Diária



De acordo com a Azul, as tarifas já estão disponíveis por meio de todos os canais de venda da companhia.

Buenos Aires será a sétima base internacional da Azul – as demais são Fort Lauderdale/Miami, Orlando, Lisboa, Montevidéu e Caiena. Já foram solicitados também voos para Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), com previsão de início também em 7 de março.

