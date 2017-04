DE O TEMPO



Após mudar a concepção de sua publicidade em relação à objetificação de mulheres em suas peças, a Skol lança mais uma novidade. Em edição limitada, as latinhas da bebida irão simular os mais diversos tons de pele para celebrar a pluralidade. É também uma forma de comemorar o fim do verão sem estereótipos, como diz a empresa. As latinhas, chamadas de "Skolors" têm cinco tons diferentes.

“A nossa pele é uma só. Não importa o seu gênero, sua cor, sua classe social, somos todos feitos da mesma coisa. Somos essa diversidade de contrastes e texturas. Somos um só e vários ao mesmo tempo. Somos únicos e somos essa mistura de tudo. É essa a proposta deste projeto. É explorar a beleza dessa diversidade em todos os sentidos. É brindar às nossas diferenças. Não importa sua pele, não importa a cor da lata, a essência é única e é de todos”, explica Catarina Martins, integrante do coletivo MOOC, responsável pela consultoria de arte, música, audiovisual e moda da ação.





Além disso, nas redes da marca será possível criar uma lata digital personalizada. Uma ferramenta especial identificará o tom de pele do usuário na foto de perfil e cria uma lata única para ele. Um sistema randômico colocará a lata do usuário brindando com outro tom de pele e a foto poderá ser compartilhada nas redes sociais.

“O mundo evoluiu e, como líderes de mercado, precisávamos evoluir junto. Nós de Skol queremos valorizar a pluralidade e incentivar uma vida sem preconceitos e isso tem se refletido em todas as nossas ações e campanhas", conta Maria Fernanda de Albuquerque, diretora de marketing de Skol.

O kit com as cinco latas mais uma de Skol original está à venda no site www.skol.com.br/loja, e irá durar enquanto houver estoque.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/skol-lan%C3%A7a-edi%C3%A7%C3%A3o-limitada-com-latinhas-em-tons-de-pele-1.1456854