A expressão “tamanho não é documento” nunca fez tanto sentido para o varejo. Mesmo os menores lojistas têm hoje a tecnologia à disposição para alavancar as vendas, expondo seus produtos nas plataformas de marketplace, que funcionam como um shopping virtual gigante. Os grandes varejistas também têm tirado proveito da ferramenta, oferecendo toda infraestrutura de serviços para os pequenos divulgarem e venderem e, em troca, conseguem ampliar o mix e atrair mais negócios. De olho nesse potencial, o Magazine Luiza comprou uma startup de e-commerce de Itajubá, no Sul de Minas, e a transformou em uma das bases da plataforma de marketplace.



A Integra Commerce já funcionava a todo vapor, integrando lojistas e marketplaces de todo o Brasil. O diretor executivo de tecnologia do Magazine Luiza, André Fatala, conta que a aquisição faz parte de uma estratégia para fortalecer a atuação no comércio eletrônico. “Nós sempre acompanhamos o mercado e, quando conhecemos a Integra, que já operava a integração de 200 lojistas, percebemos que ela poderia acelerar a entrada de novos lojistas para o nosso marketplace. Já temos dois laboratórios de tecnologia em São Paulo e em Franca, no interior do Estado, então decidimos essa operação em Itajubá, que nos chamou muito a atenção pelo polo de tecnologia e a presença de uma universidade de ciência da computação, o que facilita a formação de mão de obra”, observa Fatala. A Integra passou a se chamar Luiza Lab.



Fatala explica que a ideia é manter a operação da forma como ela já acontecia, inclusive com o quadro de funcionários, que hoje é de 24 pessoas. “Todos os empregados são da própria região e o fundador, Carlos Eduardo Alves, assumiu o cargo de diretor de marketplace do Magazine Luiza”, conta.



Raio X. Desde maio de 2011, o Magazine Luiza é listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa. Atualmente, emprega cerca de 20 mil funcionários e possui um total de 800 lojas (físicas e de e-commerce). Os canais digitais – site, aplicativo de vendas e marketplace – já são responsáveis por mais de 26% do faturamento total, que chegou a R$ 11,5 bilhões no ano passado. E as operações físicas e virtuais passam por constante processo de integração.



“Os grandes varejistas já entenderam muito bem a participação do e-commerce, por isso buscamos a otimização. O marketplace é como uma grande vitrine para os pequenos, que recebem uma gama de prestação de serviços, desde a organização dos pagamentos até a entrega do produto. Nosso cliente ganha com o crescimento da variedade de itens ofertados”, explica.

Startups. Segundo a Anprotec (que reúne parques tecnológicos e incubadoras), o Brasil tem com 369 incubadoras de empresas, cerca de 90 iniciativas de parques tecnológicos e 35 aceleradoras, praticamente todas abertas desde 2011.



Como funciona

Os pequenos: divulgam seus produtos na plataforma de grandes redes. Para isso, pagam taxas mensais fixas ou sobre as compras.



Os grandes: oferecem suporte de pagamento, logística e marketing. Conseguem aumentar o mix de produtos.



Minas Gerais

Vales do Silício “made in Brazil”

SÃO PAULO. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, empreendedores de fora do eixo Rio-São Paulo vêm desenvolvendo negócios inovadores com o objetivo de ultrapassar fronteiras. O desenvolvimento de ecossistemas regionais leva muitos participantes a compararem o que existe ali com o que foi desenvolvido pelo mais famoso dos ambientes de empreendedorismo no mundo, o Vale do Silício, na Califórnia (EUA), onde floresceram empresas como Google, Apple e Facebook.



O Vale da Eletrônica, especializado no desenvolvimento de hardwares, é um dos mais tradicionais entre as versões brasileiras do ecossistema de negócios. Ele fica no Sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, cidade de 40 mil habitantes e 170 empresas de tecnologia. Dessas, 55 passaram pela incubadora de negócios do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), diz Rogério Abranches, coordenador de empreendedorismo da instituição.



Uma das primeiras a se instalar na cidade foi a Leucotron, fundada em 1983, e que fornece equipamentos e serviços na área de telecomunicações para empresas. Marcos Goulart, sócio da empresa, conta que, além de se beneficiarem da qualidade do ensino local, empresas de tecnologia tiveram incentivos da prefeitura. “Quando chegamos, não existia nada. A prefeitura decidiu que iria pagar o aluguel de galpões por alguns meses para empresas que se instalassem na cidade”, conta.



O vale mais popular da nova onda de startups é o San Pedro Valley, em Belo Horizonte. Ele surgiu como uma piada pelo bairro em que duas empresas novatas – e premiadas – estavam instaladas, o São Pedro. O apelido se espalhou e atraiu mais empresas. Hoje, San Pedro Valley dá nome a uma comunidade de 250 startups.

Agritec Valley. Comunidade de Piracicaba onde se desenvolve tecnologia para o agronegócio. É uma incubadora patrocinada pela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP.

