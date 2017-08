do G1



O grupo Gerdau vai trocar de presidente-executivo no final deste ano, indicando o atual diretor das operações brasileiras, Gustavo Werneck, para o lugar de André Gerdau Johannpeter, que está à frente da empresa há 11 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24).

No que a companhia chamou de mudança na governança, os outros dois membros da família Gerdau que atualmente exercem funções executivas - Claudio Johannpeter e Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter - sairão do dia a dia da empresa para se dedicarem apenas ao conselho de administração, juntamente com André.

Apesar de elogios de analistas do setor durante teleconferência sobre as mudanças anunciadas nesta quinta-feira, as ações da holding controladora Metalúrgica Gerdau devolviam parte da alta verificada na véspera, exibindo queda de 1,73% às 10h50. Já os papéis da Gerdau mostravam baixa de 0,6%.

Durante a teleconferência, o atual presidente-executivo do grupo afirmou que a Gerdau não tem planos de mudança de segmento de listagem na bolsa, como migração para o Novo Mercado. Ele disse também que não há planos de alterações nos membros do conselho de administração ou na estrutura societária do grupo.

A família Gerdau continuará a exercer seu controle sobre a siderúrgica por meio da holding.

André Johannpeter afirmou que a mudança na estrutura de comando da Gerdau estava sendo trabalhada há 12 meses e que agora os membros da família, incluindo ele, poderão se "focar mais na parte estratégica e planos de médio a longo prazo" do grupo.

Questionado se a mudança tem alguma relação com a operação Zelotes, da Polícia Federal, que apura denúncias de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), André Johannpeter disse que a decisão não tem relação com as investigações.