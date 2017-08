do TERRA NOTICIAS



O dólar encerrou a quinta-feira com leve alta ante o real, com fluxo comprador atraído pelos preços mais baixos depois que o governo conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados a medida provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP).

O dólar avançou 0,17 por cento, a 3,1473 reais na venda, depois de ter atingido a mínima de 3,1333 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,15 por cento.

"Apareceram compradores nestes níveis de preços, sobretudo importadores", justificou o superintendente da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva, ao ponderar que a moeda pode cair um pouco mais, mas ainda respeitando o piso recente de 3,10 reais.

A medida provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) foi aprovada em votação simbólica no plenário da Câmara no início da tarde desta quinta-feira, depois de passar em comissão mista do Congresso na véspera por 17 votos a favor e 6.

A medida é importante para ajudar o governo a ajustar as contas públicas, uma vez que vai substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e terá menores subsídios.

"(A aprovação da TLP) gera confiança dos investidores no avanço das demais medidas propostas pelo governo, leia-se reformas política e da Previdência", destacou mais cedo a Correparti em relatório.

A reforma da Previdência é considerada essencial para o ajuste das contas públicas no longo prazo. Mas, para ajudar antes disso, o governo também tem adotado outras medidas, como a ampliação do programa de concessões e privatizações, incluindo o aeroporto de Congonhas e a Casa da Moeda, além da Eletrobras, que já havia trazido euforia aos investidores.

Os investidores também monitoravam o comportamento da moeda norte-americana no exterior, onde tinha leve alta ante uma cesta de moedas e também ante divisas de países emergentes como o peso mexicano e o rand sul-africano, em meio à expectativa pelo encontro de Jackson Hole.

Na sexta-feira, a chair do Federal Reserve, Janet Yellen, discursa, bem como o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi.

