A consagrada marca britânica de carros esportivos de alto desempenho Aston Martin assina agora um luxuoso empreendimento imobiliário em Miami. A cobertura triplex com mais de 1770 M² ainda está disponível. Para se tornar o feliz proprietário, é preciso desembolsar US$ 50 milhões (R$ 160 milhões) e preparar a garagem: o superpotente Vulcan é um presente mais que especial para o comprador.

Há apenas 24 unidades do desejado modelo no mundo. Com um design agressivo, a máquina de US$ 2,3 milhões (R$ 7,3 milhões) tem grandes asas na traseira e cabine de dois lugares com fibra de carbono. Pode ser difícil de acreditar, mas este carro nunca poderá circular pelas ruas. Muito potente, ele tem permissão para andar apenas nas pistas.

O projeto do empreendimento imobiliário em Miami foi todo concebido pela equipe de design da Aston Martin em conjunto com a incorporadora G and G business. O interior das residências e áreas comuns serão influenciados pelo design da marca, especialmente a linha Fibonacci.

Ficou interessado? É possível agendar um passeio de barco com a BRG International, responsável pela comercialização das unidades, para conhecer a região em que estará o Aston Martin Residences. A ideia é adiantar a exclusividade do edifício: uma marina, onde atracarão os iates dos moradores.

“A previsão de entrega é para o ano de 2022. Cerca de 20% dos apartamentos já foram vendidos. Desse total, 40% para brasileiros”, afirma Matias Alem, fundador da empresa.

